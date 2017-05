Os trens da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo operam com atrasos em relação à programação normal na manhã desta terça-feira, dia 2. Conforme a assessoria de comunicação do Metrô, funcionários retiraram um homem dos trilhos na estação Trianon/Masp, no sentido Vila Prudente, por volta das 8h30. Ele não ficou ferido. Os trens entraram em processo de normalização às 8h48 desta terça, mas, devido à perda do intervalo programado, a circulação ainda deve sofrer atrasos por algum tempo.

