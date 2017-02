Linha 12-Safira permanece com estações fechadas após descarrilamento

A circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo, entre as estações Itaim Paulista e Engenheiro Manoel Feio, da Linha 12-Safira, permanece interrompida na tarde de hoje (23).

Cerca de 250 mil passageiros que utilizam diariamente essa linha da CPTM em São Paulo estão sendo prejudicados desde a manhã desta quinta-feira devido a um descarrilamento que ocorreu durante a madrugada, quando um trem que trafegava vazio saiu dos trilhos da Estação Itaim Paulista, na capital.

O percurso está sendo feito gratuitamente por ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) entre as estações Itaim Paulista e Engenheiro Manoel Feio, com parada na Estação Jardim Romano.

A CPTM orienta que usuários com destino às estações Itaquaquecetuba, Aracaré e Calmon Viana deem preferência ao uso da Linha 11-Coral.

Veja Também

Comentários