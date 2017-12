Linha 12-Safira da CPTM tem atrasos nesta segunda-feira

Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Calmon Viana e Itaquaquecetuba, na manhã desta segunda-feira, 4. Segundo informações da companhia, os problemas técnicos nos trilhos da via começaram por volta das 8h50. De acordo com a CPTM, não havia, por volta das 10h10, previsão para a resolução da falha técnica e normalização da linha.