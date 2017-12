Linha 1 - Azul do Metrô de SP registra atrasos na manhã desta sexta-feira

Os trens da Linha 1- Azul do Metrô de São Paulo circulam com velocidade reduzida e com maior tempo de parada na manhã desta sexta-feira, dia 15.

De acordo com o Metrô, o problema foi causado por uma falha no sistema de tração de um trem na estação Ana Rosa, na zona sul da capital, por volta das 8h20. A composição, que seguia no sentido Tucuruvi (zona norte), foi esvaziada e recolhida para manutenção.

A circulação dos trens ainda estava em processo de normalização por volta das 9h15 desta sexta-feira, segundo informações do Metrô.