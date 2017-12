Linha 1-Azul do Metrô circula com velocidade reduzida nesta terça

Os trens da Linha 1-Azul, a segunda mais movimentada do Metrô de São Paulo, operam no horário de pico da tarde desta terça-feira, 5, com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Segundo a companhia, o atraso é provocado pela presença de um usuário na via na Estação Paraíso, na zona sul da capital paulista.

O Metrô registrou a ocorrência por volta das 17h55. Quarenta minutos depois, a companhia informou que a Linha 1 estava em processo de normalização. A ocorrência não provocou reflexos nos demais ramais do sistema.

A reportagem ficou mais de meia hora parada na Estação São Joaquim, na região central. O Metrô recomendou que os passageiros ficassem atentos às mensagens sonoras e às orientações dos empregados.

Pela linha que liga o Tucuruvi, na zona norte, ao Jabaquara, na zona sul, circulam diariamente cerca de 1,4 milhão de usuários.