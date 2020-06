Ligue 180 registra 1,3 milhão de ligações em 2019 e MS é o 3º estado com mais denúncias

Larissa Silva com informações do MDH

Em relação as denúncias referentes a violência doméstica e familiar, Mato Grosso do Sul também se encontra em terceiro lugar com 69,36% - Foto: Reprodução/Internet

Dados divulgados pelo MMFDH (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) mostram que Mato Grosso do Sul ocupa o terceiro lugar no ranking com mais ligações para o Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher, em 2019, com 82,42 por 100 mil habitantes.

De acordo com a apresentação, o Ligue 180 registrou um total de 1,3 milhão atendimentos telefônicos no Brasil. Desse número, 6,5% foram denúncias. Já 47,91%, solicitação de informações sobre a rede de proteção e direitos das mulheres. Os outros 45,59% foram manifestações, como elogios, sugestões, reclamações ou trotes.

Com o isolamento social, muitas mulheres passam mais tempo isoladas com seu agressor. Segundo os dados, na comparação com o número de denúncias registradas em relação ao número de ligações atendidas, o percentual de denúncias de 2019 é superior ao registrado no ano de 2018.

Em relação as denúncias referentes a violência doméstica e familiar, Mato Grosso do Sul também se encontra em terceiro lugar com 69,36% por 100 mil habitantes. Nos dados do Brasil, em primeiro lugar estão os pedidos de socorro por violência física (61,11%), violência moral (19,85%) e tentativa de feminicídio (6,11%).