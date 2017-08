Liga do Bem visita Assembleia Legislativa para divulgar campanha em prol de crianças com câncer

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) recebeu na manhã desta terça-feira (22/8) os voluntários do projeto Liga do Bem que, em parceria com o Instituto Ronald Mc Donald, estão vendendo tickets para a ação do Mc Dia Feliz. Considerada a maior campanha do país em prol de adolescentes e crianças com câncer, o McDia Feliz é uma iniciativa que mobiliza os mais diferentes setores da sociedade para contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer infantojuvenil no Brasil.

Os restaurantes Mc Donald’s revertem o dinheiro arrecadado com a venda dos lanches Big Mc no Estado, para o tratamento das crianças com câncer. A campanha envolve a mobilização de milhares de voluntários, no último sábado do mês de agosto, para transformar Big Mac em sorrisos.

“O Instituto escolhe uma entidade de cada região para reverter os recursos angariados na ação e em Mato Grosso do Sul a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer [AACC] foi a escolhida. Eles pretendem usar o dinheiro na instalação do andar oncológico infantil em construção na nova unidade do Hospital do Câncer Alfredo Abrão”, explicou o personagem Chaves, Thales Vieira.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), juntamente com o vice-presidente Onevan de Matos (PSDB) e o 1º secretário, deputado Zé Teixeira (DEM), recebeu a Liga do Bem e agradeceu a visita e parabenizou a iniciativa. “Conheço o trabalho de vocês, já participei de diversas ações em que levam alegria e esperança às pessoas. Contem conosco, somos parceiros e os recebemos de coração e braços abertos”, disse o presidente Mochi.

Em nome da Liga do Bem, a Rainha Narissa, personagem de Ana Lanza, agradeceu e explicou como funciona a Organização Não Governamental. “Somos voluntários das mais diversas profissões que se vestem de personagens infantis, heróis e de contos, para levar ações em asilos, creches e hospitais. Somos mais de 200 pessoas revezando neste trabalho que iniciou há quatro anos. Quem quiser participar passa por um treinamento de dois meses e é muito bem vindo, basta nos procurar pelo Facebook”, disse. Para acessar clique aqui.

Serviço – Os tickets para participar do Mc Dia Feliz estão sendo vendidos pelo valor de R$ 15,50, o lanche. Ao comprar antecipado com a Liga o ticket pode ser trocado em um dos quatro Mc Donald’s na cidade no dia 26 de agosto. Quem optar por não consumir o lanche, pode comprar o ticket e doar para a própria Liga do Bem levar o sanduíche às crianças carentes. Também é possível ajudar com a compra de uma camiseta e uma caneca, no valor de R$ 30,00 cada uma.

