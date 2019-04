Liga Árabe se compromete a transferir US$ 100 milhões por mês para palestinos

A Liga Árabe se comprometeu a transferir US$ 100 milhões por mês para a Autoridade Palestina (AP) para compensar as medidas de retaliação financeira recentemente aplicadas por Israel.

Em 17 de fevereiro, depois que um palestino estuprou e matou uma israelense, o governo de Israel impôs sanções contra a AP e congelou cerca de US$ 10 milhões que eram repassados por mês.

O valor vem do IVA e de direitos aduaneiros que Israel retém sobre os produtos importados pelos palestinos que devem ser regularmente transferidos para a AP no âmbito dos acordos de paz. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.