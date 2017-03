Liga Anti Mosquito ganha mais um reforço no combate a dengue

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (SEDESC), ganhou mais um reforço nessa quinta-feira (16) nas ações para conscientizar a população no combate à dengue.

As ações da secretaria fazem parte da parceria que a prefeitura firmou com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e o Supermercado Comper, contando agora com o apoio do Banco Cooperativo Sicredi. Intitulada “Liga Anti Mosquito”, a campanha visa diminuir o número de casos de dengue, zika vírus e chikungunya em Campo Grande, e são de extrema importância, pois as ações são uma forma, não apenas de conscientizar a comunidade, como também de evitar que as pessoas fiquem doentes.

O evento ocorreu ontem (16) na Associação Nipo Brasileira, e contou com a presença do Prefeito Marquinhos Trad, do secretário da SEDESC, Luiz Fernando Buainain, do Diretor Executivo do Sicredi Campo Grande, Fábio Almeida e do Presidente do Sicredi Campo Grande, Antônio Kurose, além dos 400 cooperados que compareceram.

