Liesa lamenta acidente durante desfile do Paraíso do Tuiuti

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou nota em que diz lamentar profundamente o acidente no início da noite do domingo (26) durante o desfile do Paraíso do Tuiuti. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas.

"A Liga se solidariza com as vítimas e seus familiares e informa que todas foram prontamente socorridas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido algumas transferidas para hospitais da região", diz a nota.

Testemunhas contaram que o carro, que era o último da escola e tinha uma parte acoplada, o que dificulta o manejo, entrou na avenida de forma apressada. Isso porque a escola estava atrasada - este ano, a apresentação foi encurtada de 82 para 75 minutos. As vítimas foram imprensadas pelo carro.

