Líderes republicanos no Senado irão unir teto da dívida com pacote do Harvey

Líderes republicanos do Senado dos Estados Unidos indicaram hoje que vão atrelar o aumento do limite de empréstimo do país à lei de gastos para as vítimas da tempestade Harvey, em um movimento que deve aumentar as chances de a lei do teto da dívida ultrapassar o prazo no fim deste mês.

Encarando uma lista de leis que devem passar neste mês, os legisladores no Capitólio esperam aprovar rapidamente uma medida inicial para fornecer US$ 7,95 bilhões em ajuda emergencial para o Harvey, que atingiu o sul do país no fim de agosto.

O pacote de ajuda tem pouca oposição no Congresso e deve ser votado amanhã na Câmara. Mas a votação pode se tornar mais controversa no Senado, onde os republicanos indicaram que pretendem anexar a medida ao aumento do teto da dívida.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, pediu para os legisladores aumentem o teto da dívida até o final deste mês para garantir que o governo tenha dinheiro para evitar um default.

O líder do maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que está agindo para entregar as prioridades de Trump de fornecer alívio às vítimas do Harvey, evitar um default e a paralisação do governo quando o atual financiamento expirar no dia 1º de outubro.

O vice-líder republicano John Cornyn disse mais tarde a jornalistas que McConnell tomou a decisão de adicionar o aumento do teto da dívida ao pacote de emergência para o Harvey. Fonte: Dow Jones Newswires.

