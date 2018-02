Líderes no Senado dos EUA anunciam acordo de 2 anos para orçamento

A medida também contém quase US$ 90 bilhões em auxílio a desastres e um aumento no limite do empréstimo do governo - Foto: Político

Os líderes no Senado dos partidos Republicano, Mitch McConnell, e Democrata, Chuck Schumer, apresentaram na tarde desta quinta-feira um acordo orçamentário de dois anos de cerca de US$ 400 bilhões que vai destinar recursos para o Pentágono e programas sociais do governo. Caso seja aprovado pelos legisladores, o pacto vai evitar a paralisação do governo.

De acordo com o republicano, serão quase US$ 300 bilhões a mais para o segmento de defesa e programas como o voltado para o combate ao uso de opióides. A medida também contém quase US$ 90 bilhões em auxílio a desastres e um aumento no limite do empréstimo do governo.

"Os novos limites vão contribuir com nossas forças armadas e colaborar com a segurança nacional", afirmou McConnell. "O acordo é um importante passo adiante dos dois partidos."

McConnell deixou aberta também a possibilidade de discutir a lei de imigração.

Já Chuck Schumer celebrou o acordo e disse que o acordo é "o melhor para nossa economia no longo prazo". Fonte: Associated Press.