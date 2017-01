Líderes do PCC em Alcaçuz serão transferidos para presídios federais

Cinco presos, apontados como líderes do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC), presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Natal (RN), serão transferidos para presídios federais. A informação foi confirmada hoje (31) pela Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejuc) do estado.

A Justiça autorizou as transferências, mas, por questões de segurança, a Sejuc não informou para onde eles serão levados.

No dia 14 de janeiro, 26 detentos foram mortos durante uma rebelião em Alcaçuz. O motim envolveu membros das facções rivais PCC e Sindicato do Crime do RN.

Na última sexta-feira (27), integrantes da força tarefa federal, agentes penitenciários e policiais militares iniciaram uma operação no presídio para retormar o controle dos pavilhões que estão ocupados por presos.

Veja Também

Comentários