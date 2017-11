Líderes democratas dizem que não irão a reunião com Trump sobre teto da dívida

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e a líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, disseram que não irão participar de uma reunião na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão vem na esteira de um tuíte de Trump na manhã desta terça-feira, onde o republicano afirma que não vê um acordo" com os dois líderes republicanos em torno da elevação do teto da dívida.

Em uma declaração conjunta, os dois disseram que pediram ao líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e ao presidente da Câmara, Paul Ryan, que se reúnam com os dois para continuar a negociar "um acordo bipartidário" e evitar a paralisação do governo federal americano. Fonte: Dow Jones Newswires.