Líderes das duas Coreias voltam a se reunir em Pyongyang

REUTERS TV/Agência Brasil

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, encontraram-se hoje (18), na primeira reunião da cúpula de três dias, em Pyongyang (Coreia do Norte). A informação foi confirmada pelo governo sul-coreano. A reunião, cujo conteúdo não foi revelado oficialmente, ocorreu na sede do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, onde Kim Jong-un já recebeu uma delegação do sul em duas ocasiões e, em outras duas oportunidades, o secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Mike Pompeo.

Além dos dois líderes, participaram pelo lado de Seul o diretor do Escritório de Segurança Nacional, Chung Eui-yong, e o chefe do Serviço de Inteligência, Suh Hoon, explicou um porta-voz sul-coreano. A delegação norte-coreana foi completada pelo diretor de inteligência, Suh, Kim Yong-chol, e a vice-diretora de propaganda e irmã do líder, Kim Yo-jong.





A presença de Chung e Suh, duas figuras importantes na intermediação com os Estados Unidos, assim como de Kim Yong-chol (que viajou para os EUA este ano) e Kim Yo-jong, considerada braço direito de seu irmão, indica que as duas partes abordaram a necessidade de desbloquear o diálogo entre Pyongyang e Washington sobre a desnuclearização.

Expectativa

Espera-se que a cúpula, a terceira este ano entre Moon e Kim, sirva para resolver as diferenças entre Pyongyang e Washington sobre a desnuclearização.



Os dois últimos encontros, em abril e maio, ajudaram na realização da cúpula entre Kim e o presidente americano, Donald Trump, em Cingapura, no mês de junho, onde as duas partes concordaram em trabalhar na desnuclearização do regime, garantindo a sobrevivência do mesmo.

*Com informações da Agência EFE