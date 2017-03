Líderes da UE se reunirão no dia 29/4 para discutir Brexit, sem o Reino Unido

Os 27 países da União Europeia se reunirão no dia 29 de abril para discutir a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), conhecido como Brexit. O Reino Unido não participará da cúpula.

A data é exatamente um mês após o dia que o Reino Unido planeja acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa (29/03), dando início à uma rodada de negociações em um processo de dois anos.

O presidente do Conselho da UE, Donald Tusk, disse nesta terça-feira que as "diretrizes do Brexit" darão aos cidadãos, empresas e todos os Estados membros da UE "certeza e clareza sobre como as negociações serão". Fonte: Associated Press

