Líderes da UE devem lançar hoje nova fase de conversas sobre Brexit

Líderes da União Europeia deverão autorizar nesta sexta-feira uma nova fase das conversas sobre o Brexit - como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido do bloco - que envolverá relações futuras e o comércio com os britânicos.

O possível aval das autoridades da UE, que estão reunidos em Bruxelas desde ontem, seria bem-vindo para a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que nesta semana foi derrotada numa votação do Parlamento britânico, que decidiu que terá a palavra final sobre o Brexit antes que o país deixe a UE, em março de 2019.

Na noite desta quinta-feira, May foi aplaudida por líderes da UE após fazer uma avaliação do progresso nas negociações.

No fim da semana passada, os dois lados concordaram que haviam avançado o suficiente na primeira rodada de conversas sobre o Brexit, que envolveu o valor que o Reino Unido terá de pagar para deixar o bloco, a manutenção de uma fronteira aberta entre Irlanda e Irlanda do Norte e os direitos dos cidadãos.