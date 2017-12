Líderes da UE concordam em seguir para 2ª fase das negociações do Brexit

Ele também parabenizou a primeira-ministra britânica, Theresa May. - Reprodução / UK

Os líderes da União Europeia (UE) deram o sinal verde para o prosseguimento das negociações da saída do Reino Unido do bloco comum, o Brexit.

Em uma cúpula com a participação dos principais nomes da zona do euro, foi decidido que o Brexit deve seguir para a segunda fase de negociações, que deve envolver discussões sobre o futuro das relações e comércio.

Em mensagem no Twitter, o presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, afirmou que os líderes da UE "concordaram em seguir para a segunda fase do Brexit". Ele também parabenizou a primeira-ministra britânica, Theresa May.