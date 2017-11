Líderes da UE alertam que ampliação de conversas sobre Brexit está em risco

Líderes da União Europeia alertaram hoje que o Reino Unido precisa se esforçar mais para convencê-los que as conversas sobre o Brexit - como é conhecido o processo para a futura retirada dos britânicos do bloco - precisam ser ampliadas para contemplar futuras relações e comércio a partir de dezembro.

Em reunião de cúpula na Suécia, o governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, foi instada a esclarecer como o Reino Unido irá acertar suas obrigações financeiras com o bloco e garantir que não haverá uma fronteira mais rigorosa entre Irlanda e Irlanda do Norte.

O Reino Unido deve sair da UE até o fim de março de 2019, mas antes precisa concluir o complexo processo de retirada até outubro do ano que vem para que os parlamentos possam ratificar um eventual acordo.

May insiste em discutir as futuras relações e a questão do comércio, mas autoridades da UE sugeriram que poderão ampliar o diálogo no próximo mês se houver "progresso suficiente" quanto ao valor a ser pago pelo Reino Unido, o status da fronteira irlandesa e os direitos de cidadãos afetados pelo Brexit.

O Reino Unido indicou estar disposto a pagar 20 bilhões de euros (US$ 23 bilhões) para sair do bloco, enquanto a UE pede entre 60 bilhões de euros e 100 bilhões de euros (US$ 71 bilhões a US$ 118 bilhões). Fonte: Dow Jones Newswires.