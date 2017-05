Líderes da Região do Prosa e do Jardim Nashiville recebem homenagem

A emoção tomou conta do presidente da Região do Prosa e do Conjunto Novo Maranhão, Elias Rodrigues Santana, e da presidente do bairro Jardim Nashiville, a psicopedagoga Adma Cândida da Silva dos Santos, durante sessão solene realizada ontem (3), à noite, na Casa de Leis de Campo Grande. Eles receberam das mãos do vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Chiquinho Telles (PSD), o Prêmio Líder Comunitário “Sebastião Florêncio de Melo”.



Elias Santana realiza trabalho comunitário desde 1982, e entre as lutas empreendidas teve atuação marcante no processo de desmembramento da Saúde da Capital e das linhas de ônibus. Para ele, ser reconhecido por um parlamentar como Chiquinho Telles, que também já foi líder comunitário e sabe que a luta é árdua, é uma grande alegria. "Eu e minha família ficamos muito felizes, principalmente com a repercussão positiva deste prêmio, que vem homenagear toda minha região", manifestou.



Ao mencionar as conquistas obtidas por meio de suas reivindicações a favor da comunidade que representa, como praça, escola, posto de saúde, entre outras, Elias Santana se declarou gratificado. Ele fez questão de agradecer o apoio que sempre recebeu de Chiquinho Telles. "Admiro a postura dele, pois quando não está ao seu alcance atender algum dos nossos pedidos, ele é muito franco, demonstrando respeito por àqueles que o procuram. Mas, de qualquer forma, Chiquinho sempre nos aponta um caminho para obtermos êxito em nossas ações".



O fato de Chiquinho Telles pensar sempre no coletivo, independente de siglas partidárias, encanta Elias Santana. Segundo ele, o vereador legisla para Campo Grande toda e não tão somente para àqueles que o elegeram. "Com a nova gestão e com o apoio de Chiquinho voltamos a ser atendidos. Novamente as portas das secretárias do município estão se abrindo para os líderes comunitários".





O prêmio representou para Elias Santana um presente de aniversário, visto que ele completou mais um ano de vida nesta terça-feira (3/5).



Vocação comunitária



Filha de líder comunitário, Adma dos Santos traz "no sangue" a sua vocação comunitária. Para ela foi uma honra receber das mãos de Chiquinho Telles o prêmio, pois "admiro o trabalho dele há muitos anos, principalmente por ele ter começado como nós, como líder comunitário. Este vereador é sinônimo de trabalho".



Segundo Adma, Chiquinho Telles é um referencial para todos os líderes comunitários, enaltecendo o seu caráter, humildade e reputação ilibada. Ela disse que "não é à toa que o gabinete dele é um dos mais cheios da Câmara, visto que Chiquinho não deixa você ir embora enquanto o seu problema não é resolvido, porque ele entende e conhece a nossa luta".



O lema de Chiquinho Telles, destacou Adma, é o mesmo que o dela: "a caridade nunca falha".

Adma possui um amplo trabalho prestado à sociedade campo-grandense. Durante 10 anos foi vice-presidente do Clube de Mães "Unidos Venceremos", trabalho consagrado com a construção de uma creche, no Alves Pereira. Outra grande vitória foi a pavimentação asfáltica daquele bairro.



Como voluntária há mais de 30 anos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a homenageada contribuiu para que o programa "Mãos que Ajudam" obtivesse nos últimos dois anos a doação de 3 mil cadeiras de rodas, garantindo a qualidade de vida de pessoas de baixo poder aquisitivo que recorrem ao amparo da entidade religiosa.

O asfalto e a construção de uma praça no bairro Jardim Nashiville foram outras realizações que coroaram a luta de Adma pela comunidade.



Apesar de todas as dificuldades, Adma se define como uma pessoa que acredita no ser humano e na construção de um mundo melhor. Estão entre os grandes sonhos da líder a construção de uma creche e de um centro comunitário da Associação de Moradores do Jardim Nas?hiville.



Fortalecimento



Na opinião de Chiquinho Telles, é fundamental que o Executivo fortaleça o movimento comunitário. Ele aponta como grande avanço dos últimos anos a criação da Coordenadoria de Assuntos Comunitários, que dá suporte para que o presidente de bairro possa garantir benefícios para sua comunidade. "O líder comunitário é um guerreiro, que não desiste nunca, persistindo na luta por benefícios para sua comunidade, por isso merece respeito e deve ser valorizado pelos governantes, pois eles mais do que ninguém conhecem os problemas que afligem as famílias campo-grandenses", enalteceu.





