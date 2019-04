Líderes da Iagro recebem formação na área de Coaching

Diretor-presidente da Iagro destaca que formação de líderes visa eficiência dos serviços prestados, motivação e qualificação da equipe

Campo Grande (MS) – Com parceria da Fundação Escola de Governo (Escolagov), líderes da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) receberam durante a última semana, certificação na área de Coaching. Presencial, a qualificação foi ofertada após demanda identificada pela Iagro para a formação de líderes e a necessidade do desenvolvimento de novas competências exigidas pelo serviço público.

“Nosso objetivo é prestar melhores serviços à sociedade e também manter nossos servidores motivados e em constante qualificação, tornando-os multiplicadores do que aprenderam. Assim, todos ganham, governo, servidores e sociedade”, destacou o diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, ao manifestar que a parceria com a Escolagov têm trazido resultados significativos na área de gestão de pessoas do órgão.

Na mesma linha, o gerente de Administração e Finanças, Verronique Louvet Cortada, frisa que os benefícios para o corpo técnico de líderes da instituição repercutiram tão positivamente que novas parcerias serão solicitadas à Escolagov: “Nós evidenciamos ao longo da semana que houve muita motivação e identificamos a necessidade de ampliar a formação a todo o corpo técnico da instituição. Queremos levar a todos os servidores da Iagro do Estado, em razão das melhorias já visualizadas”, disse.

Instrutor do curso, Rodrigo Cazelli expõe que o processo de coaching pressupõe uma autoanálise da performance do servidor em relação à instituição: “É um processo fundamental, pois passamos aqui 20 horas buscando reflexões sobre a atuação profissional, abordando gestão do tempo, comunicação, planejamento, decisão para ação, temas relevantes diante das novas necessidades do serviço público”, considerou.

O evento também foi destacado pela diretora de Educação Continuada da Escolagov, Silvana Marchini Coelho. “Identificados os pilares mais importantes a serem trabalhados, atendimento ao público e Comunicação, buscamos um trabalho mais assertivo, em que o coaching foi apontado como um importante aliado”, afirma a gestora.

O encerramento aconteceu nesta sexta-feira (29) na Escola de Saúde Pública. O evento também foi marcado pela entrega de menções honrosas aos parceiros, com destaque para Escolagov e Sindicatos relacionados à Agência.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).