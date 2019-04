Líderes da Coreia do Norte e Rússia têm primeira reunião de cúpula

O líder norte-coreano Kim Jong-un vai participar de sua primeira cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (25).



Utilizando-se de um trem especial, Kim chegou a Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, onde foi recebido por uma orquestra militar nessa quarta-feira.



É muito provável que o tema da desnuclearização da Península Coreana esteja incluído na agenda.



Apesar de se mostrar preparado para participar de uma terceira rodada de negociações com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, Kim afirmou que a insistência de Trump em manter as sanções até que a Coreia do Norte se desnuclearize completamente é um posicionamento unilateral. Kim parece estar interessado em conseguir o apoio da Rússia para convencer os EUA a aliviarem as sanções, já que Putin disse que compreende a situação norte-coreana.



Acredita-se que Putin queira desenvolver relações com a Coreia do Norte para aumentar o envolvimento da Rússia na Península Coreana.



