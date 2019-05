Líderes comunitários de Campo Grande recebem prêmio “Anizio Sabino dos Santos”

Sessão Solene foi realizada ontem à noite na Casa de Leis - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram, nessa quarta-feira (8), Sessão Solene de outorga do Prêmio Líder Comunitário “Anizio Sabino dos Santos”, proposta pelo vereador Carlão. A comenda foi instituída por meio da Resolução n. 1.265/2018, como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelas lideranças de bairro da Capital, em comemoração ao Dia Nacional do Líder Comunitário, celebrado no último dia 05 de maio.

“É muito importante estarmos aqui hoje. É uma data que todos temos que agradecer a Deus. Vocês, líderes comunitários, são o elo de ligação do bairro com a Câmara. É um trabalho que fazemos junto com os vereadores, no dia a dia”, discursou Edson Ageu Maidana Nunes, que falou em nome dos homenageados.

A comenda leva o nome de Anizio Sabino dos Santos, importante liderança de Campo Grande, que por 35 anos atuou na luta comunitária desde 1983 , quando foi eleito Presidente do Corredor do Bairro Nova Lima, sendo este o início de sua jornada no Movimento Comunitário.

A partir desta atuação como presidente, Anizio participou ativamente de ONGs e Associações de Moradores, sendo responsável diretamente na criação de muitas entidades comunitárias, e através delas contribuiu na organização de muitas comunidades, mostrando o caminho para a busca da melhor qualidade de vida para a população campo-grandense. Natural de Rio Verde-MS, filho de Sebastiana Rufino da Silva e Manoel Lourenço dos Santos, Anizio faleceu no dia 26 de janeiro de 2018, com 74 anos.

“Vocês desempenham um papel essencial no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. O líder comunitário é quem vivencia, se alegra, sofre e luta pela comunidade. É o líder comunitário que tem conhecimento de causa em relação aos problemas dos bairros. São vocês que fortalecem e contribuem com a administração da cidade, vivenciam as reais necessidades da população. É com muita luta que buscam o melhor”, discursou o vereador William Maksoud, que falou em nome dos demais vereadores.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana - Elvin Aron da Costa Pereira e Reginaldo Freitas de Lima

Ayrton Araújo do PT - Diogenes Frank Luca e José Aparecido dos Santos

Betinho - Katia Maria Gomes Ferreira Franco e Henrique da Silva Martins Filho

Carlão - Sueli Marques e Arnaldo de Souza Ferreiro

Cazuza - Leticia da Costa Fernandes Simei e Luiz Carlos Silva Gama

Chiquinho Telles - evodio Roberto Ferro da Costa e Daisy Rodrigues Dos Santos

Delegado Wellington - Maria Helena Marques Ferreira e Vitor Alves da Silva

Dharleng Campos - Mariza Aparecida do Amaral Cardoso e Marco Antonio Mendonça

Dr. Cury - Valneide Soares da Silva E Laura Vicuna Jesus Tavares

Dr. Lívio - Anderson Franco Montania da Fonseca e Marcilio Maciel dos Santos

Dr. Loester - Olimpio Rodrigues de Menezes e Jairo Correa

Dr. Wilson Sami - Ricardo Sanches de Oliveira e Ana Maria da Silva Barbosa

Eduardo Romero - Diva Soares da Silva e Breno dos Reis Fabris

Enfermeira Cida Amaral - Roseane Nely de Lima e Marcos José Birches dos Santos

Fritz - Maria de Lurdes Da Silva e Elisangela Madalena Prudencio

Gilmar Da Cruz - Valdemar Moraes de Souza e Diego Teixeira da Silva

Junior Longo - Adriano de Souza Pereira e Rodrigo Gonçalves de Souza

Odilon de Oliveira - Flavio Nelson de Oliveira e Aurea Celia Pereira Da Silva

Otávio Trad - Milena Maura Gonçalves de Abreu e Durvalino Pereira de Barros

Papy - Marcio Leite Fernandes e Eduardo Arguelho

Pr. Jeremias flores - Glauber Gonçalves Pereira e Maria José da Silva

Valdir Gomes - Maria Nilce Lopes e Eraldo Dourado Moraes

Veterinário Francisco - Edinon Zambonini e Valdelice Pereira da Silva

William Maksoud - Zilda Lúcia de Jesus Araújo e Cláudio Roberto dos Santos

Câmara Municipal:

Maria Alves Granjeiro Gonçalves

Jocilene Melo da Silva Carneiro

Maria de Sousa Ferreira

Paulo Alves Lunguinho

Eunice Oliveira Pimentel

Elza Alves de Matos

Edson Ageu Maidana Nunes

Dalva Almeida Cáceres Botelho

Vânia Mara Yamaguti Dutra

Hironilia de Oliveira Rodrigues

Matilde Mendonça Gomes de Freitas