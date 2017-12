Lideranças sindicais empresariais recebem certificação em excelência sindical

Durante a reunião, foram certificados treze sindicatos, instituições que no decorrer do ano participaram de capacitações que fortalecem a gestão sindical. - Divulgação

A Fecomércio-MS será uma das avaliadoras do novo modelo do SEGS – Serviço de Excelência em Gestão Sindical - em 2018, a convite da Confederação Nacional do Comércio (CNC). O anúncio foi feito ontem (15/12) para os presidentes de Sindicatos do Comércio Varejista de Mato Grosso do Sul que participam da solenidade de entrega de certificados do SEGS – Serviço de Excelência em Gestão Sindical, em Campo Grande (MS).



“É o reconhecimento de um trabalho de todo grupo gestor da Fecomércio juntamente com as lideranças dos Sindicatos Empresariais. Mato Grosso do Sul aderiu ao SEGS desde o início da implantação pela CNC, sempre com constância de propósitos e ações. Teremos muito a contribuir nesse novo processo que nos honra muito”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.



Durante a reunião, foram certificados treze sindicatos, instituições que no decorrer do ano participaram de capacitações que fortalecem a gestão sindical. O SEGS é um programa que alinha as práticas de gestão sindical entre integrantes do Sistema Sicomércio, CNC e as Federações do Comércio e os sindicatos da sua base. Além de contribuir para a maturidade de Federações e sindicatos nos aspectos como associativismo e serviços oferecidos aos empresários do comércio, o programa capacita líderes e executivos sindicais para melhor atuarem em prol dos interesses das empresas.



Para desenvolver a excelência na administração, as entidades filiadas ao Sicomércio devem atender aos critérios de avaliação do programa, elaborados com base nos quesitos estabelecidos pelo Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ). “Estivemos em um ano desafiador para as lideranças sindicais e, pelo SEGS, foi possível nos preparar para esse novo momento da sociedade. Privilegiando a excelência dos nossos produtos e ações para os empresários que são representados pelos nossos sindicatos”, explica Edison. “Agora é fortalecer a representação sindical para enfrentar 2018”.



O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Porã, Amauri Ozório Nunes, avalia que o SEGS tem sido o ponto de apoio para o desenvolvimento das ações sindicais. Uma das capacitações, um treinamento sobre Acordos Coletivos, foi primordial para o bom andamento das negociações no município esse ano. “O ensinamento nos orientou muito sobre como conduzir esse processo”.



Para a superintendente da Fecomércio, Valmira Gomes, o sistema de gestão sindical é de extrema importância para alavancar os indicadores dos sindicatos e da própria Federação. Em 2018, segundo ela, novos desafios serão propostos aos sindicatos do comércio. “Investiremos na capacitação dos gestores de sindicatos para o novo modelo de atuação sindical proposto pela CNC, mais aderente à nova realidade econômica, administrativa e social que se impõem aos sindicatos. É importante que eles saibam da importância da presença e a representatividade junto aos empresários da base, que ofereçam produtos e serviços mais adequados e mostrem como sindicato e Federação do Comércio agregam à gestão da empresa e também à produtividade de um município, um Estado”.





Uma das ações para o próximo ano é a realização do 34º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais (CNSE), que acontece em maio na cidade de Bonito. Estão sendo aguardadas mais de mil pessoas, entre congressistas e participantes empresariais. O evento é uma realização do Sindivarejo Campo Grande e parceiros. “Será o momento único de discutirmos como iremos proceder diante das inovações que a reforma trabalhista impõe às lideranças sindicais e também às empresas”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio, Edison Araújo.