Lideranças de bairro agora têm canal direto com Energisa

da Redação com Assessoria

O evento contou com a participação de 30 lideranças que representam as sete regiões de Campo Grande - Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 01, a Energisa e Concen (Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa-MS) lançaram, em Campo Grande, o projeto “Energisa na Comunidade”, que estabelece um canal com as lideranças de bairros da Capital no intuito de receber demandas e também de apresentar ações do Conselho, da Energisa e informações como, por exemplo, deveres e obrigações.

A abertura do evento foi conduzida pelo diretor técnico e comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos e na sequência a presidente do Concen, Rosimeire Cecília da Costa, fez sua apresentação. “Estamos em um momento importante. Em 2018, temos o processo de revisão, que ocorre a cada 5 anos e é importante que a gente entenda a lógica do Setor e saiba cobrar o que é essencial”, destacou.

O evento contou com a participação de 30 lideranças que representam as sete regiões de Campo Grande. A coordenadora do call center, Inae Eloisa Rodrigues, falou sobre “Canais de Relacionamento”. “Fiscalização e Recuperação de Energia” foram temas abordados por Larissa Graziela, engenheira de medição.

Weverton Couto, que é supervisor de Operação, falou sobre “Segurança na Rede”. Coordenador de Eficiência Energética, Emerson Rivelino, falou sobre “Eficiência Energética” e o coordenador de recebíveis, Emanuel Rocha, explicou como funciona a negociação de débitos e os procedimentos em situação de inadimplência. Também foi abordado o tema “Tarifa Social e Projeto”, com explanação feita por Carlos Alexandro, do Departamento de Serviços Comerciais e o do evento foi feito por Ercílio Diniz, gerente de serviços comerciais.