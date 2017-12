Líder sindical pressiona partido SPD a aderir ao governo Merkel

Segundo o líder sindical, seria "um grande erro" que o partido não assuma sua responsabilidade agora - Foto: EFE

Presidente da Confederação dos Sindicatos do Comércio da Alemanha, Reiner Hoffmann afirmou que o Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em alemão), de centro-esquerda deve participar da nova coalizão de governo com a chanceler conservadora Angela Merkel. As negociações começam em 7 de janeiro.

Inicialmente, o SPD descartou participar do governo, após se sair mal na eleição de setembro. Posteriormente, porém, seus líderes reconsideraram a posição, após as conversas de Merkel com dois partidos menores não chegarem a um acordo, no mês passado.

Hoffmann disse, na edição desta quinta-feira do jornal Tagesspiegel, que o SPD, de centro-esquerda, tem agora a chance de avançar com políticas mais amigáveis aos trabalhadores e usar essa pequena janela de oportunidade para reformar a União Europeia. Segundo o líder sindical, seria "um grande erro" que o partido não assuma sua responsabilidade agora.