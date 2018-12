Líder republicano prepara projeto para manter governo dos EUA até 08/02

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmou nesta quarta-feira que apresentará um projeto para manter o governo em funcionamento até 8 de fevereiro. Sem um orçamento temporário, algumas operações da administração federal serão paralisadas depois desta sexta-feira.

O presidente americano, Donald Trump, e a oposição democrata no Congresso têm mostrado divergências sobre segurança e outras questões. Nesta manhã, Trump escreveu no Twitter que "de um jeito ou de outro" ele irá "vencer" na questão do muro na fronteira. Fonte: Dow Jones Newswires.