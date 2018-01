Líder republicano no Senado diz que democratas precisam voltar à realidade

Em contrapartida, os republicanos desejam a construção de um muro na fronteira com o México - Foto: CNN

O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell (Kentucky), fez críticas ao Partido Democrata em discurso de abertura da sessão que votará a lei que pretende estender o financiamento ao governo federal e elevar o teto da dívida do país até 16 de fevereiro.

"Os senadores democratas ameaçam paralisar o governo e podem não seguir o que os deputados do partido fizeram ontem, quando alguns votaram a favor da resolução de curto prazo que garante que o governo continue operando", disse McConnell. Para o líder republicano, se houve a paralisação do governo, os democratas não devem conseguir o que querem em relação às demandas da sigla de oposição sobre questões imigratórias.

McConnel disse que o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, mostrou incoerência ao trabalhar, inicialmente, por um projeto de imigração bipartidário, e desistir depois da Casa Branca ser contra o plano inicial. "Todo o trabalho foi por nada, Schumer? Talvez seja hora de voltar à realidade", comentou McConnell no plenário do Senado. Ao finalizar o discurso, o líder republicano afirmou que os senadores deveriam manter o financiamento ao governo.

O Senado tem até a noite desta sexta-feira para votar em um projeto que estende o financiamento ao governo e eleva o teto do endividamento do país. Os democratas ameaçam paralisar a administração Trump, após não conseguirem um acordo de imigração que impedisse jovens imigrantes, que foram levados aos EUA ilegamente ainda crianças, da deportação. Em contrapartida, os republicanos desejam a construção de um muro na fronteira com o México.