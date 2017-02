Líder israelense elogia "novo dia" nas relações com os EUA

O líder de Israel disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relatou a ele que se tratava de um "novo dia" nas relações entre os dois países. Benjamin Netanyahu disse a seu gabinete no domingo que a reunião da semana passada com Trump em Washington foi "histórica" e fortaleceu a aliança entre as duas nações. Isso ocorre depois de oito anos de duros laços com o ex-presidente Barack Obama.

O novo presidente rompeu com a postura do seu antecessor, ao adotar posições mais amigáveis ao governo israelense no que se refere ao tratamento dispensado ao Irã, à postura relativa ao Estado palestino e uma aproximação mais favorável aos assentamentos da Cisjordânia.

Netanyahu relatou que os dois líderes formaram equipes para trabalhar juntos em uma série de questões. "Há um novo dia e é um bom dia", disse.

Veja Também

Comentários