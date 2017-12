Líder diz que tem os votos para aprovar plano tributário no Senado dos EUA

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou que conseguiu a quantidade necessária de votos para aprovar o projeto de reforma tributária elaborada pelos senadores republicanos. O líder conversou com repórteres nesta sexta-feira, logo após uma reunião a portas fechadas com senadores da sigla.

A republicana Susan Collins (Maine) afirmou que ganhou a briga para adicionar a dedução para impostos estaduais e municipais sobre propriedade. A senadora estava impedindo que seu partido conseguisse aprovar o projeto porque queria que os proprietários pudessem deduzir até US$ 10 mil em impostos sobre propriedade.

O projeto de lei original do Senado havia eliminado por completo a dedução fiscal para impostos estaduais e municipais. Com a alteração, Collins disse que estava satisfeita com o progresso que está sendo feito no plano de impostos. Fonte: Associated Press.