Líder democrata no Senado diz que chegou a acordo para dar fim à paralisação

O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, confirmou há pouco que chegou a um acordo com o líder republicano, Mitch McConnell, para dar fim à paralisação do governo federal americano. Ambos os lados decidiram aprovar um orçamento tampão, que financie a administração de Donald Trump até 8 de fevereiro. "Vamos votar hoje para reabrir o governo", disse Schumer em discurso no plenário do Senado.

Com o acordo, o Congresso terá 17 dias para definir um projeto de lei que prorrogue o Daca, programa do ex-presidente Barack Obama que protege jovens imigrantes (dreamers) da deportação. Schumer disse estar confiante de que "teremos os 60 votos necessários para a lei que protege os dreamers".

Além disso, o líder democrata culpou Trump pela paralisação do governo. "O presidente rejeitou dois acordos bipartidários que teriam evitado essa paralisação", afirmou, no plenário do Senado.