Líder de partido da oposição renuncia, de olho na presidência do México

O presidente do partido conservador Ação Nacional, do México, Ricardo Anaya, renunciou hoje, com o objetivo de concorrer à presidência, como candidato de uma coalizão direita-esquerda.

Anaya disse que daria mais detalhes sobre seus planos no domingo. Ele deve se tornar representante da coalizão Avanço para o México, formado pelos partidos Ação Nacional, Revolução Democrática, e Movimento dos Cidadãos.

A coalizão foi formalmente registrada na noite de ontem. Um acordo entre os partidos estipula que o Ação Nacional escolhe o candidato à presidência, enquanto o Revolução Democrática tem uma indicação para a prefeitura da Cidade do México. Fonte: Associated Press.