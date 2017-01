Líder de Davos diz que é importante ouvir populistas e espera ideias de Trump

O chefe da Fórum Econômico Mundial de Davos, Klaus Schwab, afirmou hoje, na véspera do início do evento, que "é importante ouvir os populistas" e que espera receber o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para que "expresse suas ideias".

Schwab disse que o fórum tem buscado chegar a políticos populistas que têm crescido em meio a uma onda cada vez maior de descontentamento entre as massas. Mas afirmou que os organizadores sabem que a presença de Trump no evento é improvável, uma vez que o a posse do presidente eleito ocorre no último dia da conferência, na sexta-feira.

O presidente da China, Xi Jinping, está entre os 46 chefes de Estados esperados para participar do fórum este ano. Fonte: Associated Press.

