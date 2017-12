Líder da oposição russa é nomeado para candidatura à presidência

Os partidários do líder da oposição russa, Alexei Navalny, decidiram pela candidatura do próprio Navalny para a presidência, muito embora atualmente ele esteja impedido de disputar eleições por causa de uma condenação criminal.

Maior inimigo político do presidente Vladimir Putin em seus 18 anos no poder,

Navalny foi condenado em um caso que é considerado como politicamente motivado. Ele poderia se candidatar se receber um dispensa especial ou se a condenação for cancelada.

Cerca de 800 partidários da Navalny se reuniram neste domingo para apoiar sua nomeação. A candidatura deve ser enviada até o final do dia para as autoridades eleitorais, que decidirão se ele poderá concorrer.

A campanha de Navalny animou eleitores em cantos remotos da Rússia. Mas o alto índice de aprovação de Putin, da ordem de 80%, fazem dele o mais provável vencedor das eleições de março de 2018.

Fonte: Associated Press