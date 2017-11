Líder da oposição na Venezuela se refugia na casa do embaixador chileno

Um dos mais proeminentes líderes da oposição da Venezuela procurou refúgio na residência do embaixador chileno, depois de ter tido prisão decretada pelo Supremo Tribunal.

O Ministério das Relações Exteriores do Chile disse em um comunicado que recebeu o congressista Freddy Guevara como convidado, atitude alinhada à tradição humanitária do Chile. Ele entrou na residência do embaixador em Caracas no final do sábado.

Na sexta-feira, o tribunal superior empilhado pelo governo proibiu Guevara de deixar o país e pediu à Assembleia Constitucional pró-governo que tirasse o sua imunidade. O tribunal disse que Guevara é suspeito de instigar inquietação e outros crimes, durante meses de protestos contra o governo que ele liderou no início deste ano.

Os veículos da polícia cercaram a residência de Guevara e o lugar onde estava era desconhecido até agora.