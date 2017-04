Líder da oposição na Venezuela diz estar sendo impedido de disputar eleição

O líder opositor venezuelano Henrique Capriles afirmou hoje que está sendo proibido de participar de disputas eleitorais no país por 15 anos. Se a informação se confirmar, a oposição ficará sem seu principal nome para as próximas eleições presidenciais, previstas para o fim de 2018.

Em sua conta no Twitter ele afirmou: "Urgente: informo ao país e à opinião pública internacional que estou sendo notificado neste momento de uma inabilitação (eleitoral) por 15 anos."

O governo venezuelano acusa Capriles de estimular a violência. Ele comandou as últimas manifestações da oposição na Venezuela contra a decisão da Suprema Corte de retirar poderes do Congresso e contra o governo de Nicolás Maduro. Ontem à noite, Capriles convocou novos protestos para este sábado. Fonte: Associated Press

