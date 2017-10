Líder da ONU diz que espera que o acordo nuclear com o Irã permaneça de pé

Um porta-voz da Organização das Nações (ONU), disse que o secretário-geral António Guterres "espera fortemente" que o acordo nuclear com o Irã continue de pé, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter acusado o país de violar o acordo e dizer que pode retirar seu país do pacto.

O porta-voz Stephane Dujarric observou que Guterres elogia há muito tempo o acordo como um avanço muito importante para evitar a proliferação de armas nucleares.

A agência da ONU que monitora o acordo nuclear disse que o Irã está honrando com os termos do acordo. Fonte: Associated Press.

