Líder da Coreia do Norte supervisiona lançamento de foguetes balísticos

O líder da República Popular Democrática da Coreia do Norte (RPDC), Kim Jong Um, supervisionou um exercício de lançamento de foguetes balísticos do Exército Popular da Coreia (KPA), disse o Korean Central News Agência (KCNA) nesta terça-feira (7).

Estavam envolvidos no exercício os Hwasong, unidades de artilharia das Forças Estratégicas KPA. Kim aprendeu em detalhes sobre os preparativos para o ataque de fogo "ao circular no solo ao lado do lançador de foguete balístico".

"Ele enfatizou que as unidades de artilharia Hwasong, da Força Estratégica, são muito boas em organizar e comandar ataques de fogo e garantir estritos ataques de fogo rápidos e simultâneos," disse a agência, acrescentando que quatro foguetes foram lançados simultaneamente. Kim descreveu a precisão do lançamento de foguetes como "corpo de voo acrobático em formação".

Os exercícios de lançamento de foguetes foram conduzidos na segunda-feira na costa oriental da Coreia do Norte. Os exercícios foram conduzidos enquanto os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão realizando um exercício militar conjunto de dois meses de duração.

