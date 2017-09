Líder curdo diz que 'sim' pela independência foi o vencedor em plebiscito

O presidente da região curda do Iraque, Masoud Barzani, afirmou nesta terça-feira que o "sim" à independência foi vitorioso no plebiscito realizado na segunda-feira.

Em um discurso televisionado, Barzani pediu "diálogo" com Bagdá, que rejeitou a votação, afirmando que ela era inconstitucional. O governo iraquiano também se disse oposto a qualquer mudança de fronteiras. Barzani se disse a favor do diálogo, afirmando que ele era "para um futuro melhor", acrescentando que "as negociações são o caminho certo para resolver os problemas, não as ameaças ou o idioma da força".

Os curdos do Iraque realizaram uma votação na segunda-feira sobre uma independência de Bagdá, apesar da forte oposição do governo iraquiano, da Turquia e do Irã. O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, ameaçou uma proibição de voo caso a região curda não entregue o controle de seus aeroportos às autoridades federais até sexta-feira. Fonte: Associated Press.

