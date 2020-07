Líder chavista anuncia que testou positivo

Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, disse nesta quinta, 9, que foi infectado pelo coronavírus. "Informo que, após realizar os exames correspondentes, tive resultado positivo para covid-19", escreveu o líder chavista no Twitter. Cabello é um dos mais importantes aliados do presidente Nicolás Maduro e considerado por muitos o número 2 do regime. Além dele, o governador do Estado de Zulia, Omar Prieto, também anunciou ontem que testou positivo para o vírus.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.