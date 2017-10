Líder catalão diz que região 'ganhou o direito de se tornar um Estado'

O presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, disse que a região "ganhou o direito de se tornar um Estado independente" após a votação realizada neste domingo. Em um discurso televisionado após o fechamento dos locais de votação, Puigdemont afirmou que "hoje o Estado espanhol escreveu outra página vergonhosa em sua história com a Catalunha".

A polícia espanhola tentou parar o plebiscito deste domingo sobre a independência da Catalunha, utilizando da força em algumas ocasiões. De acordo com as autoridades catalãs, ao menos 884 pessoas e 33 policiais ficaram feridos durante a votação. O plebiscito deste domingo foi considerado ilegal pelo governo central de Madri, além de ter sido proibido pelo Tribunal Constitucional da Espanha.

Em seu discurso, Puigdemont disse que irá "fazer um apelo direto à União Europeia" para examinar as supostas violações dos direitos humanos pelo governo espanhol neste domingo. O ministro de Relações Exteriores do país, Alfonso Dastis, afirmou que a violência vista foi "infeliz e desagradável", mas ponderou ao dizer que houve um uso proporcional da força, e não uma violência excessiva. "Foi uma reação à situação que os policiais enfrentaram quando foram impedidos de trabalhar", comentou o ministro. Fonte: Associated Press.

