Licitação para projeto de acesso a ponte do Rio Paraguai é mais um passo para Rota Bioceânica

Já foi lançado o aviso de licitação para contratação da empresa que fará a elaboração do estudo e projeto para o contorno rodoviário em Porto Murtinho, com acesso à Ponte Internacional Brasil/Paraguai e o Centro Integrado de Controle de Fronteira.

A publicação representa um passo importante para a implantação da Rota Bioceânica, que segundo o Governador Reinaldo Azambuja, consolidará uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturados que vão dar mais competitividade ao Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, frente ao mercado internacional.

Dentro do acordo, o Brasil ficou responsável por fazer o acesso da rodovia BR-267 até a ponte e a licitação mostra comprometimento do país com a Rota Bioceânica.

O processo licitatório será conduzido pela Superintendência Regional do Dnit em Mato Grosso do Sul. A contratação de empresa especializada inclui a Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia do Contorno Rodoviário Norte em Porto Murtinho/MS com acesso à Ponte Internacional Brasil/Paraguai e instalações aduaneiras para o Centro Integrado de Controle de Fronteira na BR-267. Detalhes do edital podem ser conferidos aqui.