Setembro é mês para licenciar veículos com placa final 9

Campo Grande (MS) – Os veículos com placa final 9 precisam realizar o licenciamento em setembro. O procedimento é obrigatório, sendo que em cada mês é necessário regularizar a situação de acordo com o último numeral da identificação. Para pagar o licenciamento, o usuário precisa emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.

Os contribuintes não recebem as guias de cobrança em casa, para receber o documento em seu endereço após a quitação, basta optar pela vantagem, clicando na opção na hora de solicitar a guia. Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que deverá ser paga juntamente com a guia.

Vale ressaltar que o órgão tem um novo horário de atendimento. Com exceção das duas agências localizadas em shoppings de Campo Grande, o horário de atendimento ao público é das 07h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, com uma hora de intervalo para o almoço.

Infração: O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e remoção do veículo para um dos pátios do Detran.

O calendário com as datas de pagamento dos licenciamentos está no site do Detran-MS.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de MS – Detran/MS