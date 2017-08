Libertadores: Botafogo e Grêmio decidem vaga de semifinalista em setembro

Estão marcados para os dias 13 e 20 de setembro os jogos dos times brasileiros que se classificaram para as quartas de final da Copa Libertadores da América neste meio de semana: Botafogo, Grêmio e Santos. As datas foram definidas hoje (11) pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que também anunciou o calendário das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que terão Chapecoense, Flamengo, Sport, Ponte Preta e Fluminense.

Botafogo e Grêmio jogam inicialmente no Engenhão, no Rio de Janeiro, e fazem a segunda partida na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Já o Santos irá primeiro ao Equador, para enfrentar o Barcelona de Guaiaquil, e decidirá a vaga em casa, na Vila Belmiro. Os quatro jogos estão marcados para as 21h45 (horário de Brasília). Ainda pelas quartas de final, no dia 13 de setembro, enfrentam-se os argentinos San Lorenzo e Lanús; no dia 14, o boliviano Jorge Wilstermann e o argentino River Plate; no dia 21, voltam a jogar River Plate e Jorge Wilstermann e Lanús e San Lorenzo.

Neste meio de semana, nos jogos de volta, o Botafogo eliminou o Nacional do Uruguai (2x0), o Grêmio fez o mesmo com o Godoy Cruz, da Argentina (2x1), e o Santos desclassificou o Atlético Paranaense (1x0). Palmeiras e Atlético Mineiro foram eliminados, respectivamente, pelo Barcelona de Guaiaquil e Jorge Wilstermann.

As oitavas de final da Copa Sul-Americana têm a seguinte programação para os times brasileiros: jogos de ida, no dia 13 de setembro, Chapecoense x Flamengo; Corinthians x Racing; Sport x Ponte Preta; no dia 14, Fluminense x LDU. Jogos de volta: 20 de setembro, Flamengo x Chapecoense; Racing x Corinthians; Ponte Preta x Sport e dia 21, LDU x Fluminense.

Os outros jogos das oitavas de final da Sul-Americana, entre times estrangeiros, começam no final deste mês: jogos de ida: 23 de agosto, os argentinos Atlético Tucuman e Independiente; no dia 23, o colombiano Nacional contra o argentino Estudiantes; no dia 24, o paraguaio Libertad contra o colombiano Independiente Santa Fé. Jogos de volta: 12 de setembro, Independizante x Atlético Tucumán e Cerro Porteño, do Paraguai x Junior, da Colômbia; dia 14, Independiente Santa Fé x Libertad e, no dia 19, Junior x Cerro Porteño.

A série A do campeonato brasileiro inicia o segundo turno neste fim de semana, com os seguintes jogos: Atlético GO x Coritiba; Vitória x Avaí; São Paulo x Cruzeiro; Vasco x Palmeiras; Atlético Mineiro x Flamengo; Sport x Ponte Preta; Botafogo x Grêmio; Atlético Paranaense x Bahia e Santos x Fluminense.

O jogo entre Chapecoense e Corinthians foi adiado para o próximo dia 23, para que a Chapecoense pudesse excursionar à Europa. O Corinthians lidera a competição, com 47 pontos, seguido do Grêmio (39), Santos (35), Palmeiras (32), Flamengo (29) e Sport (28) .

