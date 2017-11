Liberais do FDP admitem apoiar governo minoritário alemão, diz líder

O Partido Democrático Liberal (FDP, na sigla em alemão), que se retirou de conversas para a formação de uma coalizão na Alemanha no fim deste domingo, está disposto a apoiar um governo minoritário, segundo declarou o líder parlamentar do FDP, Marco Buschmann, à emissora de TV do jornal alemão Bild.

"Se houver boas iniciativas, estaremos disponíveis", disse Buschmann. "Não queremos fazer oposição radical, mas sim influenciar de forma construtiva", acrescentou.

Após o fracasso do diálogo ontem, a Alemanha tem três vias possíveis. A chanceler alemã, Angela Merkel, pode buscar uma aliança com o relutante Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), optar por um governo minoritário ou convocar novas eleições.

A aliança conservadora de Merkel venceu a disputa eleitoral de setembro, mas teve seu pior resultado desde 1949, sem conquistar maioria parlamentar. Fonte: Dow Jones Newswires.