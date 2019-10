Liberado mais um trecho da pista centro-bairro da Avenida Ernesto Geisel

Desde o ano passado, a pista centro-bairro da Ernesto Geisel (entre a Santa Adélia e a Rua do Aquario) estava interditado em função das obras no rio - Foto: Divulgação

Desde o início da tarde desta sexta-feira (25), está liberado o trânsito na pista centro-bairro da Avenida Ernesto Geisel. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos usaram 110 toneladas de massa asfáltica para refazer o pavimento entre as ruas da Abolição e Bonsucesso e de uma quadra da Rua Otilia Barcelos, onde foi feito um serviço drenagem.

Com a liberação deste segundo lote da área de revitalização do Rio Anhandui, os motoristas poderão trafegar pela Ernesto Geisel para chegar aos bairros Marcos Roberto e Jockey Club (na margem esquerda), Taquarussu e Vila Jacy (à esquerda). O acesso será possível pela Rua Bonsucesso.

Na próxima semana, será refeito o pavimento no último lote das obras, entre as ruas Bonsucesso e Aquário. A expectativa é que até quarta-feira o trajeto esteja liberado. Desde o ano passado, a pista centro-bairro da Ernesto Geisel (entre a Santa Adélia e a Rua do Aquario) estava interditado em função das obras no rio. Na semana passada, foi liberado o primeiro trecho, entre a Santa Adélia e a Rua da Abolição.