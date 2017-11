Líbano exige explicações da Arábia Saudita sobre renuncia de primeiro-ministro

O presidente do Líbano, Michel Aoun, afirmou neste sábado que a Arábia Saudita deve explicações do motivo pelo qual o primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, renunciou em solo saudita.

O primeiro-ministro libanês causou tensão regional ao anunciar na semana passada a renúncia ao cargo, mergulhando o país em uma grave crise política.

As autoridades libanesas insistiram desde então pelo retorno de Hariri ao país, em meio a rumores de que ele está sendo retido contra sua vontade por agentes sauditas.

Por sua vez, as autoridades da Arábia Saudita afirmam que suas medidas contra o Líbano são resposta ao apoio do grupo guerrilheiro Hezbollah aos rebeldes hutis, do Iêmen.

"A falta de clareza em torno da situação de Hariri coloca dívidas sobre qualquer coisa que ele diga ou faça", afirmou o presidente libanês.

No comunicado, Aoun disse que o Líbano tem com a Arábia Saudita "profundas relações históricas e de irmandade" e que, por isso, cabe ao reino esclarecer o que está impedindo o retorno de Hariri. Fonte: Associated Press.