Líbano deve realizar eleições parlamentares em maio

O Líbano definiu a data para as primeiras eleições parlamentares do país em nove meses, em 6 de maio de 2018, de acordo com um comunicado da agência nacional de notícias.

Pela primeira vez, os cidadãos libaneses que moram no exterior poderão votar nas prévias.

O Parlamento libanês adiou as eleições várias vezes por motivos de segurança. O mandato dos legisladores deveria ter expirado em 2013, mas eles aprovaram várias extensões desde então.

Espera-se que a votação seja um grande teste tanto para o primeiro-ministro Saad Hariri, como para o grupo militante Hezbollah. Hariri havia renunciado no mês passado, mas depois voltou atrás. Fonte: Associated Press.