Libaneses vão às ruas em Beirute contra alta de impostos e estagnação do salário

Manifestantes no centro de Beirute, capital do Líbano, protestam neste domingo contra primeiro-ministro, Saad Hariri, contra novos impostos e uma estagnada no salário público. Eles jogaram garrafas de água no veículo em que o premiê estava, enquanto gritavam "ladrão".

Milhares de pessoas vieram ao centro da cidade para protestar contra medidas que, segundo os manifestantes, estão acabando com as classes trabalhadores do país.

O governo libanês está paralisado por uma proposta de orçamento que conta com mais de 12 impostos para financiar um aumento de salário para professores e funcionários públicos. O Parlamento aprovou algumas altas de impostos na quarta-feira.

Manifestantes dizem que o governo desperdiçou dinheiro público através de contratos público-privado obscuros e que o déficit orçamental deve ser ligado à corrupção.

O Parlamento libanês multiplicou duas vezes o seu próprio mandato por discordâncias em como realizar eleições. As votações estão agendadas para ocorrer em maio, mas os políticos ainda precisam aprovar. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários