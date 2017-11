LFG oferece maratona de eventos gratuitos para o Exame da OAB

As atividades auxiliam na preparação para 1ª fase da prova da OAB - Reprodução

Estão abertas as inscrições para o simulado gratuito de preparação para primeira fase do XXIV Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prova que acontece em 19 de novembro. Com o intuito de reforçar e testar o conhecimento dos bacharéis em Direito em todo o país, a LFG – maior rede de cursos preparatórios para Exame da Ordem, concursos públicos e de pós-graduação jurídica e empresarial – disponibiliza uma avaliação online neste sábado (4), das 9h às 14h (horário de Brasília), por meio do site http://simuladotradicionaloab.lfg.com.br/. Para participar, basta se cadastrar no link.

Serão disponibilizadas 80 questões objetivas - com o mesmo perfil de edições anteriores do exame oficial - nas áreas do Direito Processual Penal, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional, Ética e Estatuto da OAB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor, Direito Empresarial, Direito Civil, Direito Ambiental, Direito Tributário, Direito Internacional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, Direito do Trabalho, Direito Penal, Direito Processual Civil e Filosofia.

A gerente acadêmica da LFG, Vanessa Pancioni, explica que a atividade ajuda os candidatos a adquirirem confiança em uma etapa tão decisiva profissionalmente. "É uma oportunidade de testar os conhecimentos em todas as 17 disciplinas cobradas no exame, além de criar intimidade com fatores externos, como nervosismo e administração do tempo para a realização da prova", afirma Pancioni. O simulado ficará disponível no site até o dia 19 de novembro, possibilitando novas tentativas de resolução dos exercícios uma oportunidade de se preparar ainda mais para prova.

Maratona OAB

Na semana que antecede a primeira fase do XXIV Exame da Ordem, a LFG promove uma nova revisão dos conteúdos mais cobrados nas últimas provas, com análise e orientações de resolução de questões objetivas.

Em 16 de novembro, a partir das 8h (horário de Brasília), acontece o Aulão de Ética Profissional, ministrado pelo professor Arthur Trigueiros. Serão quatro horas de ensinamentos dos principais temas desta disciplina exigidos nos exames anteriores e o estilo adotado pela banca examinadora. Após a transmissão, a palestra fica disponível no site.

Em 17 de novembro, às 8h30 (horário de Brasília), será realizado o tradicional Dia D, em que a LFG reúne os principais professores para compartilhar dicas certeiras para a prova. A atividade acontece até às 17h30, com transmissão em tempo real via satélite para as mais de 300 unidades, localizadas em todo o país. No dia 18, o evento é reprisado. As inscrições para o Aulão de Ética e Dia D podem ser feitas no link http://www.lfg.com.br/eventos, além de gratuitos, a LFG oferecerá, sem custo, o certificado de participação aos participantes.

SERVIÇO

LFG| Simulado gratuito para a 1ª fase do Exame da OAB

Data: 4 de novembro

Horário: das 9h às 14h (horário de Brasília)

Inscrições: http://simuladotradicionaloab.lfg.com.br/

Modalidade: online

Gratuito

LFG| Aulão de Ética

Data: 16 de novembro

Horário: das 8h30 às 12h30 (horário de Brasília)

Modalidade: online (ao vivo)

Inscrições: www.lfg.com.br/eventos

Gratuito

Dia D LFG – transmissão para unidades

Datas: 17 e 18 de novembro

Horário: das 8h30 às 17h50 (horário de Brasília)

Modalidade: telepresencial (ao vivo)

Inscrições: www.lfg.com.br/eventos